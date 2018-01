I fatti del giorno - Balcani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kosovo: Pristina potrebbe chiedere aiuto Fbi per indagini su omicidio leader serbo Ivanovic - Il Kosovo potrebbe rivolgersi all'Fbi statunitense per indagare sull'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", il Consiglio di sicurezza kosovaro ha descritto la situazione nel nord del paese come "calma e stabile", assicurando al contempo che sarà fatta chiarezza sull'omicidio di ieri di Ivanovic. Come precisato, nel caso si rendesse necessario un aiuto esterno, Pristina si rivolgerebbe alle autorità internazionali, incluso l'Fbi. Il Kosovo ha inoltre annunciato di avere istituito un'unità speciale di polizia per indagare sull'omicidio avvenuto ieri a Mitrovica Nord: "La polizia farà del suo meglio per indagare sul crimine", ha assicurato il capo della polizia kosovara, Shpend Maxhuni. (segue) (Res)