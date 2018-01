Serbia: direttore polizia Rebic chiede a Eulex inclusione in indagini su uccisione Ivanovic

- Il direttore nazionale delle forze di polizia in Serbia, Vladimir Rebic, ha avuto dei colloqui con i rappresentanti di Eulex, la missione europea in Kosovo. Secondo una nota del ministero serbo dell'Interno, Rebic ha insistito per una "rapida inclusione" degli organismi competenti serbi nelle indagini sull'uccisione avvenuta ieri del leader politico serbo kosovaro Ivanovic. "Il ministero dell'Interno – prosegue la nota – nel corso della giornata di martedì 16 gennaio ha più volte contattato i rappresentanti di Eulex e Unmik (la missione delle Nazioni Unite in Kosovo), subito dopo che è stato spedito un documento ufficiale da parte della Procura per il crimine organizzato in cui si richiede la partecipazione dei nostri organismi deputati alle indagini nell'inchiesta sull'omicidio di Oliver Ivanovic". (segue) (Seb)