Kosovo-Serbia: presidente Thaci, uccisione Ivanovic non fermerà dialogo

- Il Kosovo non permetterà che l'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic fermi il dialogo sulla normalizzazione dei rapporti con la Serbia. Lo ha assicurato oggi il presidente kosovaro Hashim Thaci durante una conversazione telefonica con il primo ministro bulgaro Bojko Borisov. Una nota del governo di Sofia evidenzia che nel colloquio anche Borisov ha auspicato che la tragica morte di Ivanovic non sia un ostacolo alla normalizzazione dei rapporti tra Pristina e Belgrado. Borisov ha inoltre ribadito che "il tema dell'integrazione Ue dei Balcani occidentali è una priorità" e per questo obiettivo sono necessari sforzi "da parte di tutti". Il premier bulgaro ha invitato le parti coinvolte nel dialogo mediato dall'Ue a "non sviare dal grande obiettivo" della normalizzazione dei rapporti e dell'integrazione europea. (segue) (Kop)