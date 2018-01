Serbia-Kosovo: oggi a Belgrado la sepoltura di Ivanovic, a Mitrovica Nord indetta giornata di lutto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata proclamata oggi una giornata di lutto nel comune di Mitrovica Nord, nel nord del Kosovo, in occasione dei funerali a Belgrado per il leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo riferisce il quotidiano "Vecernje Novosti". Il leader dell’iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia - ucciso da alcuni colpi di arma da fuoco nei giorni scorsi davanti alla sede del suo partito nella cittadina del nord del Kosovo - sarà sepolto oggi nel cimitero di Belgrado, nell'area riservata per i cittadini illustri, con una cerimonia in programma alle 12:30. Proseguono intanto le riunione dei cittadini serbi a Mitrovica Nord per pagare tributo alla figura di Ivanovic. Secondo quanto riferisce l'emittente radiofonica "Kim", una manifestazione commemorativa è in programma inoltre per domani 18 gennaio alle ore 14 presso il monastero ortodosso di Gracanica, a pochi chilometri dalla capitale kosovara Pristina. (Kop)