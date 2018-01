Kosovo-Serbia: ministero Esteri Pristina concede permesso a presidente serbo Vucic di recarsi in visita nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri kosovaro ha concesso il permesso al presidente serbo Aleksandar Vucic di recarsi in visita nel paese. Come riferisce il quotidiano kosovaro “Zeri”, il funzionario del dicastero di Pristina Jetlir Zyberaj ha confermato l’autorizzazione rilasciata a Vucic, che dovrebbe recarsi in visita in Kosovo il 20 e 21 gennaio. (Kop)