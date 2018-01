Kosovo-Serbia: responsabile di Pristina per dialogo invita Belgrado a ritornare al tavolo dei negoziati

- Il capo negoziatore kosovaro per il dialogo con la Serbia mediato dall'Ue, Avni Arifi, ha invitato la delegazione di Belgrado a ritornare al tavolo dei negoziati. Dopo la decisione della delegazione serba, che ieri ha abbandonato i negoziati a Bruxelles dopo l'omicidio a Mitrovica Nord del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic, Arifi ha dichiarato all'emittente "Klan Kosova" che "non esiste alternativa al dialogo". "Invitiamo la parte serba a dare attuazione agli accordi raggiunti fino ad ora, per discutere ogni sfida nel processo e per lavorare alla normalizzazione delle relazioni", ha detto. Pronta la risposta della delegazione di Belgrado: il direttore dell'Ufficio serbo per Kosovo Marko Djuric ha chiarito che "il dialogo non continuerà fino a quando non ci sarà una risposta su chi ha ucciso Oliver Ivanovic". Djuric ha ribadito che la Serbia è impegnata al dialogo ed in tutti questi anni ha lavorato per tutelare i diritti e la sicurezza dei cittadini serbi che risiedono nel nord del Kosovo.(Kop)