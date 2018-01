Kosovo-Serbia: premier Brnabic, Belgrado fornirà tutto l'aiuto possibile in indagini su uccisione Ivanovic

- Il governo della Serbia fornirà tutto l'aiuto possibile nelle indagini che devono fare luce sull'omicidio del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha dichiarato la premier serba, Ana Brnabic, all'emittente "Radio free Europe". Se non sarà consentito alla Serbia di partecipare alle indagini, ha aggiunto la premier, allora il paese avvierà una propria inchiesta. "Aspettiamo una risposta dalle istituzioni competenti, ma forniremo ad ogni modo tutto l'aiuto e il sostegno per la risoluzione di questo crimine atroce", ha aggiunto la Brnabic. Il leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia, Oliver Ivanovic, è stato ucciso ieri con 5 colpi di arma da fuoco davanti alla sede della propria forza politica a Mitrovica, nel nord del Kosovo. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. (segue) (Seb)