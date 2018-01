Kosovo: ambasciatore Usa Delawie, gravi conseguenze in caso di abolizione Tribunale speciale Uck (3)

- Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dal quotidiano "Zeri", in questi giorni l'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina è chiamato a decidere sulle tempistiche per un eventuale nuovo voto sull'iniziativa legata al ridimensionamento del ruolo del Tribunale speciale Uck. Dopo il fallimento dell'iniziativa lo scorso 22 dicembre, la comunità internazionale ha minacciato chiaramente Pristina in caso di mancato abbandono dei piani per l'abolizione del Tribunale speciale. Secondo la stampa locale, il premier Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, rispettivi leader di due partiti chiave della coalizione di governo (Alleanza per il futuro del Kosovo e Partito democratico del Kosovo), avrebbero delle posizioni diverse sull'abolizione del Tribunale speciale. (Kop)