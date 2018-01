Ue: Tajani, questione Balcani prioritaria per l'Europa

- La questione dei Balcani occidentali è prioritaria per tutta l'Europa: lo dice il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, parlando oggi in conferenza stampa congiunta con il primo ministro della Bulgaria, Bojko Borisov. "Abbiamo gradito in modo particolare – ha detto Tajani, in riferimento all'intervento di Borisov di oggi in aula – l'impegno della Bulgaria e del suo governo per cercare di affrontare in maniera approfondita, seria e determinata la questione dei Balcani. E' una questione prioritaria per tutta l'Europa". Tajani ha sottolineato che "c'è una situazione di grande instabilità" nella regione. "C'è un rischio di ritorno del terrorismo" e "c'è il rischio di un incremento della presenza jihadista, soprattutto in Bosnia-Erzegovina", ha osservato Tajani, che ha poi ricordato la "situazione d'instabilità" in Kosovo. "Proprio ieri è stato assassinato uno dei leader della componente serba", ha detto Tajani, riferendosi all'omicidio del leader politico serbo-kosovaro Oliver Ivanovic. Tajani ha poi annunciato che si recherà in Serbia alla fine del mese, dopo aver visitato il Montenegro. "Sarò accompagnato – ha detto – anche da una delegazione di imprenditori. Ci sarà un incontro tra imprenditori europei ed imprenditori della Serbia". (Beb)