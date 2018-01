Kosovo: premier Haradinaj partecipa a cerimonia per anniversario morte Scanderbeg

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha definito oggi "un onore" la sua partecipazione al recente incontro intergovernativo con i rappresentanti dell'esecutivo albanese. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", la dichiarazione del premier è avvenuta durante le celebrazioni odierne a Pristina in occasione del 550mo anniversario della morte dell'eroe nazionale albanese Giorgio Castriota Scanderbeg. Anche il presidente del parlamento kosovaro Kadri Veseli ha partecipato alla cerimonia davanti alla statua di Scanderbeg a Pristina. "In questo giorno ci ricordiamo di tutto il grande lavoro, della grande guerra e di tutti i risultati ottenuti dal nostro eroe, sui quali costruiamo oggi garanzie per il presente ed il futuro", ha detto il primo ministro kosovaro.(Kop)