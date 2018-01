Kosovo: Tirana condanna uccisione Ivanovic, "dialogo Pristina-Belgrado deve andare avanti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità albanesi hanno condannato oggi l'assassinio avvenuto questa mattina in Kosovo del leader serbo-kosovaro, Oliver Ivanovic, il quale era a capo dell'iniziativa civica "Libertà, democrazia, diritto". Le autorità di Tirana hanno insistito al contempo sulla necessità che il dialogo fra Pristina e Belgrado non venga interrotto. "Profondo rammarico per la tragedia di Oliver Ivanovic. E' un atto teso ad alimentare l'odio e la tensione", ha scritto in un post su Facebook il premier albanese Edi Rama, ribadendo che "gli sforzi per il dialogo non vanno fermati. Anzi, vanno approfonditi". Dura condanna anche da parte del presidente albanese della Repubblica Ilir Meta il quale si è detto "fiducioso che le autorità faranno luce il prima possibile su questo atto criminale, e gli autori finiranno davanti alla giustizia". (segue) (Alt)