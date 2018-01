Kosovo: Tirana condanna uccisione Ivanovic, "dialogo Pristina-Belgrado deve andare avanti" (2)

- Il presidente della Repubblica albanese ha invitato a "valutare con calma la situazione e non permettere che questo atto criminale incida negativamente sul processo del dialogo fra la Serbia ed il Kosovo, un processo molto importante per il futuro europeo dei due paesi ed anche per la stabilità, la pace e la sicurezza della nostra regione". Di un "gravissimo atto, sul quale va fatta luce immediatamente", ha parlato anche Monika Kryemadhi, leader del Movimento socialista per l'integrazione (Lsi) terza forza politica più importante dell'Albania. Anche Kryemadhi ha premuto sull'indispensabilità del proseguimento del dialogo fra Pristina e Belgrado. "La politica dovrebbe superare questa situazione a nome dell'integrazione europea", ha sottolineato Kryemadhi in una dichiarazione. (Alt)