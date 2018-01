Serbia: capo delegazione Ue Fabrizi, Bruxelles condanna uccisione Ivanovic e richiama alla calma

- L'Unione europea condanna con forza l'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic e richiama tutte le parti alla calma. Lo ha dichiarato il capo della delegazione europea in Serbia, Sem Fabrizi, secondo quanto riporta la stampa locale. "L'Ue fa appello alle autorità competenti in Kosovo affinché non segnino il passo e impieghino tutti gli sforzi necessari per assicurare alla giustizia i responsabili", ha detto Fabrizi, invitando al contempo le parti a mantenere la calma per dare la possibilità alla giustizia e ai diritti civili di fare il proprio corso. Fabrizi ha infine espresso le condoglianze alla famiglia Ivanovic. (segue) (Seb)