Serbia-Kosovo: presidente Osce Alfano e segretario generale Greminger, ferma condanna per uccisione Ivanovic (2)

- Il presidente in esercizio Osce e titolare della Farnesina Alfano ha sottolineato che l'omicidio non deve sviare il Kosovo e la sua popolazione dagli sforzi per costruire una società democratica, pacifica e sicura. "Il dialogo è l'unica via accettabile per raggiungere gli obiettivi politici, e faccio appello a tutte le parti affinché non cedano alle provocazioni e all'odio, ma mostrino resilienza e proseguano sul cammino della riconciliazione", ha detto Alfano. "Ho lavorato personalmente con Oliver – ha aggiunto il segretario generale Greminger – sono rimasto colpito dal suo impegno verso il dialogo politico e la cooperazione con tutte le parti. Era un interlocutore stimato da tutti". (Seb)