Serbia: presidente Vucic, presto in Kosovo per visitare popolazione serba

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, si recherà "presto in Kosovo per parlare con la popolazione serba". Lo ha detto lo stesso Vucic nel corso di una conferenza stampa convocata dopo la riunione del Consiglio nazionale di sicurezza a seguito dell'uccisione del leader politico serbo kosovaro Oliver Ivanovic. "Andrò presto in Kosovo. Voglio palare con la popolazione, (vedere) cosa possiamo fare, anche se non abbiamo un potere effettivo lì", ha detto Vucic invitando la popolazione serba in Kosovo a mantenere la calma. "Ho parlato con il presidente della Lista serba, Goran Rakic, e l'atmosfera è molto pesante. Il mio messaggio è che bisogna tutelare la pace, e che troveremo l'assassino se non lo faranno coloro che lo devono fare", ha aggiunto il capo dello Stato serbo. Alla domanda se le forze di intelligence avessero informazioni riguardo al fatto che la vita di Ivanovic era in pericolo, Vucic ha replicato che nella seduta del Consiglio nazionale di sicurezza avvenuta oggi è stato confermato che non vi erano informazioni riguardo a minacce dirette alla vita di Ivanovic, a parte "due chiamate" provenienti da un'altra parte del Kosovo. (Seb)