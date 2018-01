Difesa: cambio alla Divisione “Acqui”, il generale Vittiglio cede l'incarico di comandante al generale Polli (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per oltre tre anni, sotto la guida del generale Vittiglio, la Divisione “Acqui” ha confermato l’elevata capacità raggiunta nel poter pianificare e condurre operazioni, non solo in ambito nazionale, ma anche in contesti spiccatamente interforze e multinazionali, sia a guida NATO che a guida Unione Europea, in particolare durante l’esercitazione “Arcade Fusion ‘14”, “Acqui ‘15”, la “Valeria Victrix ‘16” e la “Steel Barrier ’17”. Il generale Polli proviene dalla Divisione Friuli in Firenze, dove ha ricoperto l’incarico di capo di Stato maggiore e successivamente quello di Vice Comandante. Nel corso della carriera, il Generale Polli ha partecipato alle operazioni Ibis in Somalia, Untso in Israele-Libano, Kfor in Kosovo, Antica Babilonia in Iraq, Unifil in Libano ed infine all’operazione Ippocrate in Libia. I futuri appuntamenti per il neo Comandante la Divisione “Acqui” saranno: l’esercitazione Arcade Fusion della Nato che si svolgerà nel prossimo autunno; le esercitazioni nazionali, che vedranno impegnate le brigate dipendenti nella condotta e nella pianificazione di operazioni militari. (Com)