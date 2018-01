I fatti del giorno - Balcani (2)

- Serbia: presidente Vucic, chiediamo di partecipare a indagini su uccisione leader serbo-kosovaro Ivanovic - La Serbia chiederà ad Eulex, la missione europea in Kosovo, e ad Unmik, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo, di prendere parte attraverso i propri organismi giudiziari alle indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha detto oggi il presidente serbo della Repubblica, Aleksandar Vucic, in una conferenza stampa tenuta dopo la riunione straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale convocata a seguito dell'uccisione del leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia. Vucic ha spiegato che la decisione di inviare una lettera ufficiale con tale richiesta è stata presa nel corso della seduta straordinaria del Consiglio di sicurezza nazionale. La partecipazione degli organismi giudiziari serbi, ha detto ancora Vucic, può contribuire in modo significativo a far luce sull'omicidio. (segue) (Res)