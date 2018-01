I fatti del giorno - Balcani (4)

- Serbia-Kosovo: Mogherini parla con presidenti Vucic e Thaci dopo assassinio di Oliver Ivanovic - L'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Federica Mogherini, ha parlato oggi al telefono con il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, e con il presidente del Kosovo, Hashim Thaci, a seguito dell'assassinio stamattina del leader politico serbo-kosovaro Oliver Ivanovic nel nord di Mitrovica, in Kosovo. Nelle telefonate, riporta il Servizio europeo per l'azione esterna (Seae), Mogherini ha condannato con forza l'assassinio e ha espresso le condoglianze alla famiglia e agli amici di Oliver Ivanovic. Il capo della diplomazia Ue ha sottolineato che si aspetta che le autorità competenti sullo stato di diritto in Kosovo non risparmino sforzi per trovare i perpetratori e assicurarli alla giustizia senza ritardi. La missione dell'Ue sullo stato di diritto nel paese (Eulex) sosterrà le autorità in accordo con il suo mandato. Mogherini ha anche invitato tutte le parti a mostrare calma e moderazione, e di permettere che stato di diritto e giustizia abbiano il loro corso. (segue) (Res)