Serbia-Kosovo: Procura serba contro crimine organizzato avvia indagine preliminare su uccisione Ivanovic

- La Procura nazionale della Serbia contro il crimine organizzato ha avviato un'indagine preliminare sull'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha reso noto la stessa Procura in una nota rilanciata dai media locali. Nel comunicato si precisa che la Procura ha inviato una richiesta al ministero serbo dell'Interno e ai servizi di intelligence per poter raccogliere i dati necessari in direzione di una notifica di reato per terrorismo. Nella giornata di oggi la Procura ha inoltre tenuto una riunione con i rappresentanti di tali organismi, precisa ancora la nota. (Seb)