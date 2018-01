Giappone-Europa Orientale: rafforzamento della cooperazione politica ed economica al centro del tour di Abe concluso oggi a Bucarest (5)

- La tappa precedente è stata la Bulgaria, dove Abe e la sua controparte bulgara, Bojko Borisov, hanno concordato il coordinamento dei rispettivi paesi sui fronti della risposta internazionale al programma nucleare nordcoreano e dei negoziati commerciali tra Tokyo e l’Unione europea. Abe ha anche annunciato il lancio di una “iniziativa cooperativa” a sostegno dei paesi balcanici, con l’obiettivo di assistere ed agevolare il loro processo di riforma politica ed economica in vista della loro adesione all’Unione europea. Durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo bulgaro, Abe ha spiegato che il Giappone nominerà un nuovo ambasciatore, incaricato proprio di coordinare il sostegno e la cooperazione con i sei paesi dell’area balcanica: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Fyrom, Montenegro, Kosovo e Serbia. Serbia e Fyrom hanno già avviato negoziati con Bruxelles per l’adesione all’Unione europea, e l’obiettivo di Tokyo – ha spiegato Abe è di agevolare la piena integrazione dei paesi dell’area nell’Ue. “Il Giappone sta monitorando da vicino la stabilità della regione dei Balcani occidentali”, ha detto Abe, che ha ricevuto per questo il ringraziamento del premier bulgaro Borisov. (segue) (Git)