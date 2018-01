Kosovo-Serbia: omicidio del leader serbo Ivanovic duro colpo per dialogo su normalizzazione rapporti (2)

- Secondo le ricostruzioni della stampa locale, sono cinque i proiettili che hanno colpito al torace il leader serbo kosovaro Ivanovic, il quale è morto nell’ospedale Sremska Mitrovica pochi minuti dopo l’attacco. Stando a quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili, e i medici hanno tentato di rianimarlo senza però riuscirvi. La polizia kosovara ha rinvenuto sul luogo dell'accaduto "determinate prove" che verranno utilizzate nel corso delle indagini, secondo quanto riportato dall'emittente serba "Rts". (segue) (Kop)