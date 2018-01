Kosovo-Serbia: omicidio del leader serbo Ivanovic duro colpo per dialogo su normalizzazione rapporti (9)

- Anche da Kosovo e Albania sono arrivate reazioni di condanna per l’episodio di Mitrovica Nord. Come riportato dall'emittente "Rtk", il premier kosovaro Ramush Haradinaj ha definito quello di questa mattina nel nord del Kosovo come un atto criminale e da punire. Il premier kosovaro ha ribadito l'impegno del governo di Pristina per assicurare la sicurezza di tutti i cittadini e per fare chiarezza nell'accaduto: "L'uso di questo atto tragico per scopi politici quotidiani, persino per bloccare i processi volti a normalizzare i rapporti tra i due paesi è contro la logica e lo spirito di cooperazione". Haradinaj ha assicurato che il Kosovo non permetterà di usare questi atti per "scopi politici di qualcuno" rimarcando che il paese rimane impegnato per l'integrazione euro-atlantica. Il presidente del Kosovo Hashim Thaci ha condannato l'uccisione del leader serbo kosovaro Ivanovic invitando "le autorità giudiziarie a fare chiarezza sulle circostanze dell'assassinio il prima possibile, affinché gli autori di questo crimini vengano portati davanti alla giustizia", ha dichiarato. Thaci ha inoltre invitato i cittadini di tutte le comunità, del nord e del sud del paese, a cooperare con le autorità giudiziarie per fare chiarezza quanto prima su questa uccisione. (segue) (Kop)