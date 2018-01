Kosovo: missione Eulex condanna omicidio Ivanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione Ue in Kosovo Eulex condanna “l’atto di terrore criminale” che ha portato alla morte di Oliver Ivanovic. Questo quanto si legge in una nota diramata dall’Eulex, che invoca “una azione immediata ed efficace delle autorità locali per portare all’arresto di chi ha compiuto questo terribile atto”. La missione Ue si dice inoltre pronta ad offrire assistenza in linea con il suo attuale mandato. Come affermato dal direttore di Eulex Alexandra Papadopoulou, la missione “esprime le più profonde condoglianze per la famiglia di Ivanovic e gli amici del leader serbo-kosovaro. Faccio appello a coloro che hanno informazioni che possano portare all’arresto dei responsabili dell’omicidio, perché si rivolgano alle autorità”. Papadopoulou ha poi chiesto a tutte le parti coinvolte e alla comunità di mantenere la calma e la lucidità “in questo momento difficile”. (Kop)