Kosovo: ambasciatore Usa Delawie, evitare "retorica pericolosa" dopo uccisione leader serbo Ivanovic

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Pristina, Greg Delawie, ha condannato duramente l'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic questa mattina a Mitrovica nord. "Condanno nella maniera più forte possibile la violenta uccisione di Oliver Ivanovic questa mattina, ed estendo le più profonde condoglianze dell'ambasciata alla sua famiglia", si legge in una nota diffusa dalla stampa locale. "Invito le istituzioni giudiziarie del Kosovo - specialmente ora che la polizia, i procuratori, e i tribunali sono integrati - a indagare questo incidente in maniera rapida e professionale, in modo da portare gli autori davanti alla giustizia", ha dichiarato Delawie invitando tutte le parti "ad evitare la retorica pericolosa ed a rimanere calmi in questo periodo delicato per impegnarsi nuovamente nel continuare a lavorare verso la normalizzazione delle relazioni e il miglioramento delle vite dei cittadini di Kosovo e Serbia".(Kop)