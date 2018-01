Kosovo: premier Haradinaj su uccisione Ivanovic, atto criminale da non usare per scopi politici

- Il primo ministro kosovaro Ramush Haradinaj ha condannato l'uccisione questa mattina a Mitrovica nord del leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia", Oliver Ivanovic. Come riportato dall'emittente "Rtk", Haradinaj ha definito quello di questa mattina nel nord del Kosovo come un atto criminale e da punire. Il premier kosovaro ha ribadito l'impegno del governo di Pristina per assicurare la sicurezza di tutti i cittadini e per fare chiarezza nell'accaduto: "L'uso di questo atto tragico per scopi politici quotidiani, persino per bloccare i processi volti a normalizzare i rapporti tra i due paesi è contro la logica e lo spirito di cooperazione". Haradinaj ha assicurato che il Kosovo non permetterà di usare questi atti per "scopi politici di qualcuno" rimarcando che il paese rimane impegnato per l'integrazione euro-atlantica.(Kop)