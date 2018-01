Montenegro: ministro Esteri Darmanovic, dialogo Belgrado-Pristina deve continuare

- Il dialogo tra Belgrado e Pristina deve proseguire nonostante l'uccisione di questa mattina del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri del Montenegro Srdjan Darmanovic a seguito dell'incontro, tenutosi a Podgorica, con l'omologo serbo Ivica Dacic. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", Dacic ha affermato che "l'uccisione di Ivanovic rappresenta un atto terroristico insensato che mette in pericolo la stabilità dei serbi in Kosovo, ma anche del resto della regione". In seguito all'incontro con Darmanovic, sono previsti durante la due giorni di Dacic a Podgorica anche i colloqui con il premier Dusko Markovic e il presidente Filip Vujanovic.(Mop)