Serbia-Kosovo: fonti stampa, famiglia chiederà sepoltura leader serbo-kosovaro Ivanovic a Belgrado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La famiglia del leader serbo-kosovaro Oliver Ivanovic chiederà che quest'ultimo venga sepolto a Belgrado. Lo riporta la stampa serba, citando fonti vicine alla famiglia del leader politico ucciso oggi nella città kosovara di Mitrovica. Il corpo di Ivanovc è stato intanto restituito alla famiglia dopo l'autopsia condotta presso la struttura ospedaliera di Mitrovica. Sono 5 i proiettili che hanno colpito stamattina il leader serbo kosovaro dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia Oliver Ivanovic, secondo quanto reso noto dal personale medico dell'ospedale. Ivanovic è deceduto presso la struttura ospedaliera a seguito delle ferite riportate. I proiettili, secondo quanto rilevato dai medici, hanno colpito il torace di Ivanovic. Secondo quanto emerso finora dalle indagini, gli spari sono partiti da una Opel Astra in corsa, ritrovata poi bruciata e priva di targhe dalla polizia locale in via Vojvode Putnika a Mitrovica. Ivanovic è stato trasportato in ospedale in stato di incoscienza dopo che è stato colpito dai proiettili di fronte alla sede della sua forza politica nella città del Kosovo settentrionale. (Seb)