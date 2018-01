Serbia-Kosovo: commissario Ue Hahn invita alla calma dopo l'omicidio di Ivanovic, "non c'è alternativa al dialogo"

- Il commissario Ue per l'Allargamento, Johannes Hahn, ha invitato alla calma le parti interessate dopo l'omicidio del leader serbo-kosovaro, Oliver Ivanovic, avvenuto stamattina nel nord di Mitrovica, in Kosovo. "Condanno con forza l'omicidio di Oliver Ivanovic ed estendo le mie condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici", scrive Hahn sul suo profilo Twitter ufficiale. "Ora – aggiunge – tutti gli attori devono rimanere calmi, agire responsabilmente e consentire alle autorità giudiziarie di svolgere un'indagine approfondita per assicurare gli autori alla giustizia". "Non c'è alternativa al dialogo, che deve proseguire il prima possibile", ha aggiunto in un altro tweet.(Beb)