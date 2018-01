Speciale difesa: Kosovo, per presidente Assemblea nazionale Veseli Tribunale speciale Uck è sfida superabile

- Il Tribunale speciale per i presunti crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) è una realtà inevitabile, ma anche una sfida che può essere superata dal paese. Lo ha affermato il presidente del parlamento Kadri Veseli, leader del Partito democratico del Kosovo (Pdk), presenziando ieri alla cerimonia commemorativa del massacro di Recak. Secondo quanto riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express", Veseli non ha negato che il Kosovo si trova davanti a una sfida importante: "La legge sul Tribunale speciale è una battaglia che dobbiamo vincere, perché la verità e la giustizia sono dalla nostra parte", ha detto. Il presidente del parlamento kosovaro ha preso parte ieri insieme al premier Ramush Haradinaj alla 19ma cerimonia di commemorazione del massacro di Recak, nel quale persero la vita diverse persone di etnia albanese nel corso del conflitto della fine degli anni Novanta con la Serbia. Veseli ha incontrato nel fine settimana l'ambasciatore Usa a Pristina, Greg Delawie, assumendo anche grazie alla sua posizione più conciliante con la comunità internazionale un ruolo di mediatore sulla questione del Tribunale speciale Uck.L'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck) sarebbe un passo giusto: come primo ministro "rispetterò la decisione dei parlamentari del Kosovo" in materia. Questa la posizione del premier kosovaro, Ramush Haradinaj, espressa durante una visita in Albania come riportato dalla stampa di Pristina. Secondo Haradinaj, l'abolizione del Tribunale speciale, creato nel 2015 su richiesta della comunità internazionale, è un passo possibile in quanto si tratta di "un atto ingiusto contro il Kosovo". L'ambasciata Usa a Pristina è tornata ad invitare i leader politici kosovari ad abbandonare i piani per l'abolizione del Tribunale speciale Uck, evidenziando che "la nostra priorità assoluta in Kosovo è sostenere i progressi nell'area dello Stato di diritto".Secondo quanto affermato nei giorni scorsi dal presidente kosovaro Hashim Thaci, sulla questione del Tribunale speciale Uck ci state reazioni "spropositate", a livello locale e internazionale, "che hanno creato il panico tra i cittadini". “Il Kosovo ha dimostrato di poter offrire la migliore cooperazione di tutti i paesi dell'ex Jugoslavia con il Tribunale dell'Aja", ha affermato Thaci rimarcando che Pristina, "anche oggi, non è contro il sistema giudiziario". Thaci ha parlato dell'attuale dibattito in corso in Kosovo sulla revisione della legge istitutiva del Tribunale speciale, da lui siglata nel 2015, come un processo da analizzare con "spirito democratico" in quanto tale organismo, "sebbene sia un ingiustizia storica", è stato accettato "solo per mantenere la nostra partnership con gli Stati Uniti, l'Ue e la Nato". In ogni caso, il capo dello Stato ha precisato che non votare un'iniziativa parlamentare sull'abolizione del Tribunale speciale, una legittima aspirazione dei deputati di Pristina, sarebbe da parte sua "una violazione della Costituzione".Come indicato in un articolo del quotidiano "Zeri", le tre massime cariche politiche del Kosovo, il capo dello Stato Hashim Thaci, il primo ministro Ramush Haradinaj e il presidente del parlamento Kadri Veseli, non hanno una posizione comune sulle principali questioni con cui si trova alle prese il paese. Secondo il quotidiano, i tre politici kosovari non avrebbero la stessa posizione sul delicato tema dell'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo. Per quanto riguarda poi il tema della demarcazione dei confini con il Montenegro, i tre avrebbero addirittura "posizioni diametralmente opposte". Come evidenziato, il premier e il presidente del parlamento, rispettivi leader di due partiti chiave della coalizione di governo (Alleanza per il futuro del Kosovo e Partito democratico del Kosovo), hanno posizioni molto distanti sia sull'abolizione del Tribunale speciale che sull'accordo per la demarcazione dei confini con il Montenegro. (Kop)