Speciale difesa: Serbia, ministro Vulin a colloquio con ambasciatore cubano su avanzamento cooperazione

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, è stato ieri a colloquio con l'ambasciatore cubano a Belgrado, Gustavo Trista del Todo. Secondo una nota del ministero serbo della Difesa, nel corso del colloquio è stato constatato che esiste un interesse reciproco per un avanzamento della cooperazione fra i due paesi. Il ministro Vulin ha ringraziato la parte cubana per il sostegno "alla lotta per la tutela della sovranità e integrità territoriale della Serbia", e per la posizione di Cuba nei confronti dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. Vulin ha infine ricordato la recente visita del presidente serbo Vucic a Cuba, che ha dato ulteriore impulso alle relazioni bilaterali.Il presidente serbo Aleksandar Vucic è stato ricevuto lo scorso 15 dicembre dall’omologo cubano Raul Castro a L’Avana. Secondo quanto riferisce la stampa serba, durante l’incontro il leader cubano ha confermato il sostegno del paese alla Serbia in merito alla questione del Kosovo. Durante un briefing con la stampa, Vucic ha dichiarato che l’incontro con Castro - durato oltre quattro ore - è stata una buona occasione per confermare le relazioni bilaterali amichevoli fra i due paesi che grazie a questa visita verranno ulteriormente approfondite. Secondo il presidente serbo, infatti, ci sono ampie opportunità di incrementare la cooperazione fra i due paesi.“Sono orgoglioso del fatto di avere avuto oltre quattro ore di colloqui con il presidente Raul Castro, abbiamo parlato dell’amicizia fra la Serbia e Cuba, su come migliorarla, come aiutarci nelle istituzioni internazionali”, ha detto il premier al termine della visita, definendo Raul Castro "una leggenda vivente". Nel corso del suo soggiorno Vucic ha visitato la mostra fotografica "Fidel e la politica estera della rivoluzione cubana", ospitata al Centro della stampa internazionale, e il monumento all'eroe nazionale José Martí. L'Avana e Belgrado celebrano l'anno prossimo 75 anni di relazioni diplomatiche. (Seb)