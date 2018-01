Speciale difesa: Pinotti su Tunisia, va supportata e noi dato disponibilità per missione Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia va supportata, "penso che non dobbiamo lasciarla sola. Sul fronte difesa abbiamo quindi dato la nostra disponibilità ad essere presenti in una missione che la Tunisia stessa ha chiesto alla Nato". Lo dice il ministro della Difesa, Roberta Pinotti, facendo il punto sulle missioni internazionali davanti alle commissione congiunte Esteri e Difesa di Senato e Camera. Il ministro ricorda quindi che sarà "in Tunisia il prossimo 23 gennaio: abbiamo con il paese una commissione di rapporto paritetico" in cui annualmente si fa il punto della situazione.Pinotti, poi, senza tralasciare il Kosovo, "che fa parte delle realtà che dobbiamo continuare a presidiare", si sofferma sul Libano ed evidenzia: "Sempre nell’area di nostro interesse continuerà la missione in Libano". Prima di sottolineare: "Abbiamo qui anche una missione bilaterale e stiamo addestrando forze armate libanesi". Non senza aggiungere: "La stabilità del Libano è centrale per tutto il Mediterraneo", ricordando come nel paese ci siano tensioni "legate a possibili influenze straniere ma la fragilità è dovuta anche all’afflusso di moltissimi rifugiati dalla Siria". (Rin)