Serbia-Kosovo: presidente Osce Alfano e segretario generale Greminger, ferma condanna per uccisione Ivanovic

- Il presidente in esercizio dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), il ministro degli Esteri italiano Angelino Alfano, e il segretario generale dell'organizzazione, Thomas Greminger, hanno espresso la loro ferma condanna per l'uccisione del leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic. Secondo una nota trasmessa dalla missione Osce in Serbia, Alfano e Greminger hanno espresso le condoglianze alla famiglia e alle persone vicine al leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia e giustizia. "Siamo scioccati per l'uccisione di Oliver Ivanovic. Condanniamo l'atto nei più forti termini possibili e chiediamo che venga condotta al più presto un'indagine rapida e approfondita per identificare i responsabili di un tale atroce crimine", hanno dichiarato Alfano e Greminger invitando al contempo tutte le parti a mostrare calma e assistere le forze dell'ordine nelle indagini. (segue) (Seb)