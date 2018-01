Kosovo-Serbia: omicidio del leader serbo Ivanovic duro colpo per dialogo su normalizzazione rapporti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la riunione del Consiglio di sicurezza nazionale a Belgrado, il presidente Vucic ha annunciato che la Serbia chiederà ad Eulex, la missione europea in Kosovo, e ad Unmik, la missione delle Nazioni Unite in Kosovo, di prendere parte attraverso i propri organismi giudiziari alle indagini sull'uccisione del leader serbo kosovaro Ivanovic. Vucic ha spiegato che la decisione di inviare una lettera ufficiale con tale richiesta è stata presa nel corso della seduta straordinaria odierna, in quanto “la partecipazione degli organismi giudiziari serbi può contribuire in modo significativo a far luce sull'omicidio”. "Chiunque abbia ucciso Ivanovic, sia serbo, albanese o straniero, ha compiuto un attacco innanzitutto contro la famiglia Ivanovic e contro la popolazione serba", ha osservato Vucic. Chi ha compiuto il delitto, ha aggiunto il presidente serbo, ha lasciato delle tracce ed è per questo che la Serbia richiede un'attiva partecipazione e l'individuazione del colpevole. (segue) (Kop)