Kosovo-Serbia: omicidio del leader serbo Ivanovic duro colpo per dialogo su normalizzazione rapporti (10)

- "Profondo rammarico per la tragedia di Oliver Ivanovic. E' un atto teso ad alimentare l'odio e la tensione", ha scritto in un post su Facebook il premier albanese Edi Rama, ribadendo che "gli sforzi per il dialogo non vanno fermati. Anzi, vanno approfonditi". Dura condanna anche da parte del presidente albanese della Repubblica Ilir Meta il quale si è detto "fiducioso che le autorità faranno luce il prima possibile su questo atto criminale, e gli autori finiranno davanti alla giustizia". Il presidente della Repubblica albanese ha invitato a "valutare con calma la situazione e non permettere che questo atto criminale incida negativamente sul processo del dialogo fra la Serbia ed il Kosovo, un processo molto importante per il futuro europeo dei due paesi ed anche per la stabilità, la pace e la sicurezza della nostra regione”. (segue) (Kop)