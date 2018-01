Kosovo-Serbia: omicidio del leader serbo Ivanovic duro colpo per dialogo su normalizzazione rapporti (13)

- La figura di Ivanovic era considerata a Belgrado come piuttosto moderata e propensa al dialogo con le autorità di Pristina, nonostante l’iniziativa civica da lui guidata si era distinta spesso nei mesi scorsi per avere denunciato episodi di violenza a danno dei serbi residenti nel nord del Kosovo. In ogni caso, Ivanovic era una figura controversa nei rapporti tra serbi e kosovari. Lo scorso febbraio, la Corte d’appello di Pristina annunciava che il procedimento a carico di Ivanovic sarebbe stato riavviato dall’inizio; mentre il tribunale di Mitrovica stabiliva la concessione degli arresti domiciliari. Il tribunale di secondo grado aveva annullato così la sentenza di primo grado che condannava Ivanovic a 9 anni di reclusione. Nei giorni successivi il governo della Serbia aveva offerto la propria garanzia affinché Ivanovic potesse difendersi in stato di libertà nel corso del processo a suo carico davanti alle autorità giudiziarie kosovare per crimini di guerra nel conflitto della fine degli anni Novanta. (segue) (Kop)