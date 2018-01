Imprese: General Electric ha annunciato profonda ristrutturazione per far fronte al declino

- La General Electric (Ge), la multinazionale statunitense che si occupa di tecnologia e servizi, sta valutando di scorporare quella che stata l’icona delle compagnie Usa dopo l’improvviso collasso dei profitti lo scorso anno, una situazione che genera dubbi sulla possibilità del colosso di continuare ad essere un modello industriale. Lo riporta il quotidiano “Wall Street Journal”, precisando che il nuovo Ad, John Flannery, ha dichiarato oggi che la compagnia sta riconsiderando la sua “strategia e struttura”, inclusa la possibilità di spacchettare le sue principali divisioni in entità commerciali separate. Ge ha un organico di circa 300.000 lavoratori e vende di tutto in tutto il mondo, dalle attrezzature per l’atterraggio degli aerei, agli incubatori per gli ospedali. I risultati degli scorsi anni confermano per Flannery la necessità di “continuare nella ristrutturazione” della compagnia. Il declino di Ge è riconducibile alla crisi finanziaria quando si decise di concentrarsi sui suoi principali settori industriali. Lo scorso anno Ge ha perso 100 miliardi in termini di valore di mercato non riuscendo a generare abbastanza liquidità da pagare i dividendi. Oggi la compagnia dovrà accantonare 15 miliardi di dollari nei prossimi sette anni per sostenere le riserve assicurative nella sua unità Capital. (Res)