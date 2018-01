Kosovo: Dipartimento di Stato Usa, possibili attacchi terroristici nel paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato Usa ha avvisato i cittadini che si trovano in Kosovo, in particolare nella parte nord del paese, sui rischi legati alla sicurezza e sulla possibilità di attacchi terroristici nell'area. Una nota dell'ambasciata Usa a Pristina evidenzia che "gruppi terroristici continuano a tramare possibili attacchi nella regione dei Balcani, Kosovo incluso". "I terroristi possono attaccare con poco o nessun preavviso, prendendo come obiettivo luoghi turistici, hub dei trasporti, mercati, edifici governativi, hotel, ristoranti, luoghi di culto, parchi, aeroporti e altri spazi pubblici", si legge nella nota dell'ambasciata Usa, che avvisa anche sull'eventualità di "violenza politicamente motivata", in particolare "nella parte settentrionale del Kosovo: a Mitrovica Nord, Leposavic, Zubin Potok e Zvecan. (Kop)