Finestra sul mondo: Bulgaria-Giappone, Abe annuncia “iniziativa cooperativa” a sostegno dei paesi balcanici

- Il primo ministro giapponese, Abe Shinzo, e la sua controparte bulgara, Bojko Borisov, hanno concordato ieri il coordinamento dei rispettivi paesi sui fronti della risposta internazionale al programma nucleare nordcoreano e dei negoziati commerciali tra Tokyo e l’Unione europea. Abe, impegnato in un viaggio ufficiale in sei paesi europei, ha anche annunciato il lancio di una “iniziativa cooperativa” a sostegno dei paesi balcanici, con l’obiettivo di assistere ed agevolare il loro processo di riforma politica ed economica in vista della loro adesione all’Unione europea. Abe è il primo premier giapponese a visitare Sofia; la visita giunge a poche settimane dalla finalizzazione di un accordo di partenariato economico tra Tokyo e Bruxelles, alla fine dello scorso anno. Durante la conferenza stampa congiunta con il suo omologo bulgaro, nella giornata di ieri, Abe ha spiegato che il Giappone nominerà un nuovo ambasciatore, incaricato proprio di coordinare il sostegno e la cooperazione con i sei paesi dell’area balcanica: Albania, Bosnia ed Erzegovina, Fyrom, Montenegro, Kosovo e Serbia, che Abe visiterà nella giornata di oggi. Serbia e Fyrom hanno già avviato negoziati con Bruxelles per l’adesione all’Unione europea, e l’obiettivo di Tokyo – ha spiegato Abe nella giornata di ieri è di agevolare la piena integrazione dei paesi dell’area nell’Ue. “Il Giappone sta monitorando da vicino la stabilità della regione dei Balcani occidentali”, ha detto Abe, che ha ricevuto per questo il ringraziamento del premier bulgaro Borisov. Il primo ministro giapponese ha anche annunciato la creazione di un forum aziendale per facilitare l’ingresso degli investimenti privati giapponesi nel mercato della Bulgaria e agevolare il confronto diretto tra le aziende giapponesi e le istituzioni di Sofia. Durante i loro colloqui, nella giornata di ieri, Abe e Borisov hanno concordato l’esigenza di proseguire la politica di massimizzazione delle pressioni sulla Corea del Nord, per persuadere il regime di Pyongyang a interrompere lo sviluppo dei suoi programmi balistico e nucleare. La visita di Abe in Bulgaria segue quella del premier giapponese a Vilnius, dove ha incontrato il presidente lituano Dalia Grybauskaite e il primo ministro Saulius Skvernelis, coi quali ha discusso la cooperazione tra Tokyo e i paesi baltici sul fronte economico, della difesa e della sicurezza informatica, “per accrescere la pressione sulla Corea del Nord e condannare le sue azioni”. (Sit)