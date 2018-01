Kosovo: commissione Esteri approva testo accordo demarcazione confini con Montenegro

- La commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale di Pristina ha approvato oggi il testo dell'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtk", non è stata data alcuna indicazione dalla commissione ai deputati sul votare in senso favorevole o contrario all'accordo. La decisione sulla data per le discussioni nell'Assemblea nazionale deve ora essere presa dalla presidenza del parlamento. A modo di vedere del ministro per gli Affari europei Dhurata Hoxha, come dichiarato ieri in un'intervista al quotidiano nazionale "Epoka e Re", "l'Assemble nazionale di Pristina dovrebbe ratificare quanto prima l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Hoxha ha invitato il parlamento nazionale a ratificare l'accordo sui confini, in modo che l'Unione europea liberalizzi i visti per i cittadini del Kosovo. (Kop)