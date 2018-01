Kosovo: fonti stampa, da ambasciate "avviso finale" per abbandono piani abolizione Tribunale speciale Uck

- Le ambasciate di Stati Uniti, Germania, Norvegia, e la rappresentanza dell'Unione europea a Pristina hanno inviato un "avviso finale" alle autorità di Pristina sulla necessità di ritirare i piani per l'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). E' quanto scrive oggi dal quotidiano "Zeri". Il nuovo invito alle autorità di Pristina arriva mentre domani l'ufficio di presidenza del parlamento di Pristina è chiamato a decidere sulle tempistiche per un eventuale nuovo voto sull'iniziativa legata al ridimensionamento del ruolo del Tribunale speciale Uck. L'avviso della comunità internazionale torna a sottolineare il rischio di un grave danno per i rapporti esteri del Kosovo nel caso di proseguimento dell'iniziativa, la quale "danneggerebbe il lavoro congiunto Ue-Kosovo fatto negli ultimi anni sullo Stato di diritto" e quindi "avrebbe implicazioni negative nei rapporti tra Ue e Kosovo". (segue) (Kop)