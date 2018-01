Kosovo: fonti stampa, da ambasciate "avviso finale" per abbandono piani abolizione Tribunale speciale Uck (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'abolizione del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo sarebbe un passo giusto: come primo ministro "rispetterò la decisione dei parlamentari del Kosovo" in materia. Questa la posizione del premier kosovaro, Ramush Haradinaj, espressa durante una visita in Albania come riportato dalla stampa di Pristina. Secondo Haradinaj, l'abolizione del Tribunale speciale, creato nel 2015 su richiesta della comunità internazionale, è un passo possibile in quanto si tratta di "un atto ingiusto contro il Kosovo". L'ambasciata Usa a Pristina è tornata ad invitare i leader politici kosovari ad abbandonare i piani per l'abolizione del Tribunale speciale Uck, evidenziando che "la nostra priorità assoluta in Kosovo è sostenere i progressi nell'area dello Stato di diritto". (segue) (Kop)