Kosovo: ucciso leader serbo kosovaro Ivanovic

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader serbo kosovaro Oliver Ivanovic è stato ucciso questa mattina in un attacco con colpi di arma da fuoco nel nord del Kosovo. Lo riferisce la stampa della regione, secondo cui l'attacco sarebbe avvenuto davanti all'ufficio del leader dell'iniziativa civica Libertà, democrazia, giustizia (Sdp). La notizia è stata confermata dall'Sdp, come riportato dal portale d'informazione "Gazeta Express". L'attacco sarebbe avvenuto a Mitrovica nord. Ivanovic sarebbe deceduto in ospedale poco dopo l'attacco di questa mattina nel quale sarebbe stato colpito da quattro proiettili. Il tribunale di Mitrovica, nel Kosovo settentrionale, ha stabilito nel febbraio 2017 la concessione degli arresti domiciliari per il leader serbo kosovaro Ivanovic. La Corte di appello di Pristina ha stabilito che il processo a carico del leader dell'iniziativa civica Serbia, democrazia e giustizia (Sdp), venga riavviato dall'inizio, annullando la sentenza di primo grado che condannava Ivanovic a 9 anni di reclusione.(Kop)