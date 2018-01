Kosovo: delegazione di Pristina da domani a Bruxelles, focus su rilancio dialogo con Serbia

- Una delegazione kosovara composta dai parlamentari Avni Arifi, Ardian Arifaj, Blerand Stavileci e due consiglieri, si recherà in missione a Bruxelles a partire da domani. Come riportato da diversi dalla stampa di Pristina, nel programma della visita, che si svolgerà dal 16 al 18 gennaio, sono previsti diversi incontri tra i rappresentanti kosovari e quelli dell'Unione europea. Il tema centrale dei colloqui sarà il rilancio del dialogo tra Pristina e Belgrado, mediato dall'Ue, in particolare per quanto riguarda l'attuazione degli accordi raggiunti. Uno dei punti centrali di confronto dovrebbe essere legato al rilancio di una strategia per l'attuazione dell'accordo sulla creazione delle associazioni dei comuni a maggioranza serba in Kosovo. (segue) (Kop)