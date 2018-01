Kosovo: vicepremier Hoxhaj critica ministro Esteri bosniaco per frase su mancato riconoscimento indipendenza

- Il vicepremier kosovaro Enver Hoxhaj è tornato a criticare oggi il ministro degli Esteri bosniaco, Igor Crnadak, per le sue dichiarazioni sul fatto che la Bosnia Erzegovina non riconoscerà l'indipendenza del Kosovo. Commentando la posizione del capo della diplomazia di Sarajevo tramite il suo profilo Twitter, il vicepremier di Pristina ha detto che tale scelta è stata presa "per fare un favore alla Serbia". "Questo comportamento va contro la cooperazione regionale e le relazioni di buon vicinato tra i paesi dei Balcani", ha dichiarato Hoxhaj. (Kop)