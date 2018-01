Difesa: Serbia, ministro Vulin a colloquio con ambasciatore cubano su avanzamento cooperazione

- Il ministro della Difesa della Serbia, Aleksandar Vulin, è stato oggi a colloquio con l'ambasciatore cubano a Belgrado, Gustavo Trista del Todo. Secondo una nota del ministero serbo della Difesa, nel corso del colloquio è stato constatato che esiste un interesse reciproco per un avanzamento della cooperazione fra i due paesi. Il ministro Vulin ha ringraziato la parte cubana per il sostegno "alla lotta per la tutela della sovranità e integrità territoriale della Serbia", e per la posizione di Cuba nei confronti dell'indipendenza autoproclamata del Kosovo. Vulin ha infine ricordato la recente visita del presidente serbo Vucic a Cuba, che ha dato ulteriore impulso alle relazioni bilaterali. (segue) (Seb)