Tunisia: Pinotti, va supportata, noi dato disponibilità per missione Nato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pinotti, poi, senza tralasciare il Kosovo, "che fa parte delle realtà che dobbiamo continuare a presidiare", si sofferma sul Libano ed evidenzia: "Sempre nell’area di nostro interesse continuerà la missione in Libano". Prima di sottolineare: "Abbiamo qui anche una missione bilaterale e stiamo addestrando forze armate libanesi". Non senza aggiungere: "La stabilità del Libano è centrale per tutto il Mediterraneo", ricordando come nel paese ci siano tensioni "legate a possibili influenze straniere ma la fragilità è dovuta anche all’afflusso di moltissimi rifugiati dalla Siria". (Rin)