Kosovo: oggi riunione commissione Esteri su ratifica accordo confini con Montenegro

- La commissione Affari esteri dell'Assemblea nazionale di Pristina si torna a riunire oggi per discutere sulla ratifica dell'accordo sulla demarcazione dei confini tra Kosovo e Montenegro. L'inizio dell'incontro per l'approvazione definitiva del testo è fissata questa mattina per le 9:30, come riportato dalla stampa locale. A modo di vedere del ministro per gli Affari europei Dhurata Hoxha, come dichiarato ieri in un'intervista al quotidiano nazionale "Epoka e Re", "l'Assemble nazionale di Pristina dovrebbe ratificare quanto prima l'accordo sulla demarcazione dei confini con il Montenegro. Hoxha ha invitato il parlamento nazionale a ratificare l'accordo sui confini, in modo che l'Unione europea liberalizzi i visti per i cittadini del Kosovo. Il ministro ha sottolineato che la ratifica dell'accordo di demarcazione segnerà la fine dell'isolamento per i cittadini del Kosovo: "La liberalizzazione dei visti è nelle mani dei politici del Kosovo", ha aggiunto Hoxha rimarcando come il ruolo dei parlamentari responsabili delle decisioni che influenzeranno il "futuro" del paese con la ratifica dell'accordo sui confini, che rimane uno degli ultimi criteri per ottenere la liberalizzazione dei visti con l'Unione europea. (segue) (Kop)