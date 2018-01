Kosovo-Serbia: Tribunale crimini Uck, gruppo di lavoro nel parlamento di Belgrado ascolta 460 testimoni

- Il Consiglio per il Kosovo all'interno del parlamento della Serbia ha istituito un gruppo di lavoro per cooperare con il procuratore del Tribunale speciale per i crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck), David Schwendiman. Questo gruppo di lavoro ha presentato al procuratore le testimonianze di oltre 460 persone, ascoltate in Serbia e pronte per essere portate davanti al Tribunale speciale per i crimini Uck. E' quanto scrive il portale d'informazione "Independent Balkans News Agency". "Abbiamo un quadro completo dei crimini commessi", ha dichiarato Milovan Drecun, direttore del Consiglio per il Kosovo nel parlamento di Belgrado. Nei prossimi giorni, il Tribunale speciale dovrebbe avviare le prime indagini.(Kop)