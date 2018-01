Osce: rappresentante russo, sosterremo sforzi presidenza italiana per soluzione conflitti Transnistria e Nagorno-Karabakh

- La Russia sosterrà gli sforzi dell'Italia in seno all'Osce nella risoluzione dei conflitti della Transnistria e del Nagorno-Karabakh. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente russo nell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), Aleksander Lukashevich. "Non si possono indebolire gli sforzi sule altre aree di conflitto. Siamo interessati a una soluzione politica al problema del Kosovo sulla base della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Sosterremo gli sforzi della presidenza nei processi di risoluzione dei conflitti in Transnistria e nel Nagorno-Karabakh. Apprezziamo il ruolo dell'Osce nel mantenere il dialogo tra Georgia, Abkhazia e Ossezia del Sud nel quadro delle discussioni internazionali di Ginevra in materia di sicurezza nel Caucaso", ha aggiunto Lukashevich. (Rum)