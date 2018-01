Speciale difesa: Kosovo, delegazioni da Francia e Germania in "missione urgente" per scoraggiare abolizione Tribunale speciale Uck

- Due delegazioni di Francia e Germania sono arrivate in Kosovo per una "missione urgente" volta a scoraggiare ogni iniziativa tesa ad abolire il Tribunale speciale sui crimini dell'Esercito di liberazione del Kosovo (Uck). Lo riferisce il quotidiano kosovaro "Koha", aggiungendo che ieri pomeriggio le delegazioni hanno avuto incontri con il premier Ramush Haradinaj e con il presidente Hashim Thaci. I rappresentanti dei parlamenti di Parigi e Berlino hanno incontrato anche deputati del partito di opposizione, Movimento Vetevendosje, evidenziando nuovamente la possibilità di "gravi conseguenze" sul piano internazionale per Pristina nel caso i piani per l'abolizione del Tribunale speciale non vengano abbandonati come richiesto. (Kop)